癌症連續42年位居國人十大死因之首，國健署全面推廣癌症篩檢服務，並與醫療院所合作執行，2023年共提供276萬人次的癌篩服務，篩出3萬多名癌前病變與8000多名癌症個案，讓眾多民眾能早期接受治療，重拾健康生活。

國健署今（28）舉辦「癌症防治績優醫療院所表揚典禮」，亞東紀念醫院家庭醫學部部長陳志道說明，政府擴大癌症篩檢，希望能早期發現早期治療，但仍有許多民眾可能覺得自己沒有症狀，而不想篩檢。

陳志道指出，早期篩檢需要透過推動「新三高」，達到參與率高、陽追率高、正確治療率高，亞東醫院透過宣導，已經提升三成民眾參與率，希望未來能讓民眾養成篩檢習慣；也透過整合式預防保健中心及家庭醫學部合作，在提供成人老人健檢時，一併做癌症篩檢及肌少症測試。

「陽追率」是測出陽性後，後續的追蹤檢測。陳志道說，雖然目前陽追率慢慢提升，但他曾遇過一個患者，篩檢完發現息肉，由於息肉可能病變成大腸癌，醫師便建議他做後續大腸鏡檢測，但患者卻覺得自己可能只是排便太用力、一般痔瘡。

陳志道表示，透過篩檢發現息肉，只要民眾配合後續治療，就能在息肉病變前切除，減少罹大腸癌機率。他舉例，子宮頸癌從癌症女性死因第一名掉到十名外，就是因為政府1995年起推子宮頸抹片，讓很多個案在出現症狀前就成功治療。

陳志道認為，免費癌症篩檢「就像禮物」，呼籲民眾沒有症狀也要接受篩檢。國民健康署吳昭軍署長也提醒，定期接受癌症篩檢，有助於早期發現、及早治療，明年政府將全面擴大癌症篩檢費用，提供免費大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌篩檢服務；且將透過國家公務預算挹注68億元，醫療院所不必擔心用到健保總額。

吳昭軍鼓勵符合資格民眾踴躍定期接受癌篩，若檢測出異常，也務必遵循醫囑做進一步檢查，提升癌症篩檢參與率、陽性追蹤率，早期發現、及早治療。