民眾黨主席柯文哲假帳爭議未解，柯先前表示已發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，但北市會計師公會今發布聲明表示會員無意願接任。民進黨立委林楚茵大酸，以民眾黨這種「白內帳」或是「白內戰」的行事風格，有人敢接案子嗎？

台北市會計師公會今發布聲明，指出8月23日收到民眾黨來函，請該會協助推派會計師協助查核總統候選人柯文哲政治獻金專戶帳務乙案。

聲明提及，已於27日函覆民眾黨，並說明依該會會員輪辦案件辦法中第六條規定，順序徵詢5位會員，但均未獲意願接任查核總統候選人柯文哲政治獻金專戶帳戶案件，謹回覆民眾黨，本案無人接任。

林楚茵在Threads貼出該聲明，她說，台北市會計師公會發聲明了，結論就是，人家不接案，「楚茵是不是有提醒柯大主席，不是你發文給人家會計師公會，人家就要幫忙查帳」。

林楚茵批，以民眾黨這種「白內帳」或是「白內戰」的行事風格，有人敢接案子嗎？