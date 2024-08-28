聯亞截至第二季為止，已經連續6個季度吃下虧損，以第三季來說，聯亞中國客戶對25G DFB LD拉貨持穩，10G LD需求穩健，將帶動聯亞Telecom(電信)營收穩定。另外，消費性產品陸續有開發案件出貨，預期穩定貢獻營收，整體來說，聯亞預計第三季營收將回升到第一季水準，推算季增幅度約18%，只是獲利部分，法人推估，聯亞第三季單季仍恐持續虧損，但幅度會較第二季收斂。

下周SEMICON Taiwan 2024國際半導體展即將開展，矽光子議題再度熱炒，聯亞矽光產品受惠於生成式AI趨勢，美系CSP客戶加快建置AI算力，加速800G高速網路需求向上，北美CSP客戶AI運算叢集則陸續升級至1.6T，並且於8月陸續出貨，中國CSP業者也對搭載800G矽光技術的光收發模組提升需求，自7月已開始出貨，中國客戶對800G矽光LD需求長線成長，且矽光產品生命週期長達兩年，後續也將持續帶動Datacom(資料中心)的營收成長。