前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議持續，台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」26日邀請前副市長彭振聲說明，台北地檢署28日也展開搜索約談行動。台北市議員表示，本案關鍵證人是否能到案及所有證據的保全令人憂慮，但彭證詞對柯非常不利，給柯致命一擊，呼籲檢調盡快約談柯，避免柯在外串供、滅證。

台北地檢署今日上午指揮廉政署兵分多路展開行動，搜索威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處，並約談國民黨台北市議員應曉薇。

民進黨台北市議員簡舒培指出，彭振聲於議會調查小組會中的證詞，對柯文哲極其不利，包括京華城案是柯交辦才讓此案送都委會研議，柯交辦時知道市府正與京華城訴訟中，彭因京華城準用都更條例不妥而不敢簽公展公文，因此由柯蓋章決行，且彭在不知情的情況下被指示當全案PM。

簡舒培說，彭振聲的證詞給柯文哲致命一擊，柯現在弊案纏身、爭議連環爆致人設毀壞殆盡，京華城案的真相也已呼之欲出，再次呼籲檢調盡快約談柯文哲，如有必要該押就押，以防柯繼續用前市長的實質影響力施壓過往下屬，甚至在外串供、滅證。

國民黨議員游淑慧則說，據她了解，地檢署7月中就曾經傳喚過沈慶京，但沈當時請假不到。因此本案關鍵證人是否能到案及所有證據的保全，實在令她憂慮。