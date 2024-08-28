中和國小女子手球隊參加「2024法國巴黎國際手球分齡錦標賽」，展現訓練成果拿下冠軍盃。（中和國小提供）

中和國小校長呂郁原、教練團及全體隊員代表獻獎一同獻上冠軍獎盃，與新北市長侯友宜分享榮耀。（體育局提供）

中和國小女子手球隊參加「2024法國巴黎國際手球分齡錦標賽」，越級挑戰14歲組賽事，成功勇奪U14女子組世界冠軍，榮耀返國。今（28）上午由校長呂郁原、教練團及全體隊員代表獻獎一同獻上冠軍獎盃，與新北市長侯友宜分享榮耀，侯友宜讚許小選手們傑出表現，並頒發20萬元培訓金，勉勵選手們能夠在國際舞台繼續發光發熱。

侯友宜表示，中和國小手球隊迄今成立44年，與漳和國中、錦和高中等學校手球隊，形成中和地區完整鏈結的三級手球運動發展區域。中和國小女子手球隊連續2年赴法國巴黎參加國際手球分齡錦標賽，越級挑戰U14女子組榮獲冠軍，達成連霸佳績，小選手們到國外參加比賽除了展現訓練成果，更難得是促進國際交流及友誼。

體育局表示，中和國小自2019年起至2023年間，在全國手球錦標賽締造U12女子組五連霸的冠軍紀錄，優異的成績連續2年獲中華民國手球協會推薦參加「2024法國巴黎國際手球分齡錦標賽」，代表台灣出賽且榮獲U14女子組世界冠軍，隊員們相當興奮開心。

中和國小校長呂郁原表示，「這次比賽，我們對戰身材高大的法國、德國、巴西、葡萄牙、奧地利及加拿大等世界各地的強勁對手，選手們內心完全不畏懼，賽場上綻放光芒，一路過關斬將，憑藉精湛的球技和團結合作的精神，最終勇奪冠軍，感到與有榮焉，相當感動。」