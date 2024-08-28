擁有健康與年輕的外表，是許多人追求的目標。家醫科醫師李思賢分享一位巴西的健身模特兒和網紅Nil Marino，現已63歲，卻有著年輕外貌與結實的身材，原因是在他規律作息、健康飲食，出門必擦防曬霜，與每周5天，每次深蹲100次等運動習慣，讓他得以維持睾固酮和生長激素的水平，看起來只有40出頭。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，Nil每天早上6點起床，晚上9點或10點就上床睡覺，規律作息不僅讓他保持精神抖擻，也有助於維持睾固酮和生長激素的水平，對肌肉和皮膚的狀態大有幫助。

李思賢表示，Nil每週5天都會做深蹲訓練，每次深蹲100次，一共5組，最近，他也開始接受舉重訓練，這對增強骨骼、韌帶和肌肉質量很有幫助。

李思賢表示，Nil堅持定時用餐，每天早上，都會喝1杯特製的健康飲品，裡面有維生素C、薑黃和谷氨醯胺，這些都能增強免疫力和腸道健康。他的早餐還有雞蛋、全穀麵包、各種混合種子（比如向日葵、南瓜和芝麻）、酪梨水果沙拉，還要淋上橄欖油。他只選擇有機和天然的食材，像是放養雞蛋和冷凍的有機種子，對甜食也很講究，吃的都是水果和蜂蜜，不碰加工糖。

李思賢表示，Nil每天早上都會用高品質的液體香皂清潔臉部，接著用調節油脂的產品，最後再用含蘆薈和透明質酸的保濕乳液來保護他的皮膚。出門前，Nil一定會塗上防曬霜。

李思賢表示，Nil 靠著積極生活方式、規律的運動、健康的飲食和細心的護膚習慣，有效地抵抗了歲月的痕跡，他的故事告訴我們，無論年齡多大，只要養成正確的生活習慣和保持積極的心態，我們都能保持年輕和充滿活力。了解並模仿這些抗老達人的生活方式、運動和飲食習慣，我們也可以逐步改變自己，邁向健康不老的生活。