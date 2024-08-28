賴清德總統28日接見2025-2026國際扶輪社長當選人馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）率領的訪團(總統府提供)

賴清德總統就職滿百日，賴清德今天表示，這段時間，他到臺灣各地充分感受到各行各業，大家都在崗位上兢兢業業，努力貢獻社會，這就是臺灣，永遠積極向上、面對未來。不僅是世界一股良善的力量，更是全球和平繁榮值得信賴的夥伴，期盼大家齊心協力，在促進世界和平與永續發展的道路上，繼續結伴同行。

賴清德今天上午接見2025-2026國際扶輪社長當選人馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）率領的訪團表示，國際扶輪社是全球重要的NGO，無論在公衛領域推動根除小兒麻痺、提供潔淨水資源等計畫，還是長期致力於消除貧窮、增進婦女賦權、追求環境永續等工作，國際扶輪社友的努力和付出，都讓人非常敬佩。

近年來，臺灣各類型NGO也非常蓬勃發展，已經超過10萬個。其中，臺灣各地扶輪社友積極服務社會，照顧弱勢，帶來正面力量，他一直很欽佩、也很感激。尤其，不論是對抗疫情或是其他國家發生災難時，臺灣扶輪社友都會伸出援手，並且推動各項國際交流，讓世界看到臺灣。「真的很感謝所有社友的貢獻」。

國際扶輪年會2026年6月將再度來臺舉辦，賴清德表示，他非常歡迎來自全球超過150個國家、3萬名以上貴賓訪問臺灣，也感謝國際扶輪社幹部的支持，以及臺灣扶輪社友的努力，成功爭取主辦權，讓世界走進臺灣。

他說，國際扶輪社的目標，是以世界性聯誼增進國際間的瞭解、親善與和平。臺灣也希望與各國加強合作，促進全球的民主、和平與繁榮。他就職總統滿100天，到臺灣各地充分感受到各行各業，無論軍警消弟兄姊妹、征戰奧運、帕運的運動選手，還是醫護人員、各NGO成員等，大家都在崗位上兢兢業業，努力貢獻社會，「這就是臺灣，永遠積極向上、面對未來」。

賴清德強調，臺灣不僅是世界一股良善的力量，更是全球和平繁榮值得信賴的夥伴，期盼大家齊心協力，在促進世界和平與永續發展的道路上，繼續結伴同行。他也代表政府承諾會積極協助今年年會的各項工作，讓大家都能賓至如歸。