賴政府執政滿百日，行政院今舉行「行動創新AI內閣執政101」記者會，行政院長卓榮泰宣誓未來政府的新作為，包含開放政府再進化、政府單位設置永續長、擴大青年諮詢委員會，也公開未來法案和預算執行作為，他以台北101為象徵，盼政府更創新、更突破、更積極行動。

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率領行政院政委出席記者會，他以台北101當做象徵精神與目標，希望政府跨越侷限力量、堅持力量克服種種困難、突破積極創新，而他上任第一天就跟內閣成員說，政府團隊是誠意溝通、以人民優先團隊，必須滿足所愛、發揮所長及保護所愛，台灣才能成為各領域人才盡情發揮的地方，進一步推動百工百業發展，為下個世代國家動能找到新方向。

卓榮泰以「照顧」、「發展」雙主軸，闡述執政百日的政績，他提到「照顧」是要為人人減負擔，讓社會更安全；「發展」是為產業推創新、為環境拚永續，未來將以國家氣候變遷、防衛韌性、健康台灣三大委員會共同推動重要政策。

卓榮泰指出，未來將推動醫療長照一體化，推動升級長照3.0，落實健康台灣；在氣候變遷上，精進科技防災機制，核定新一期「水災智慧防災計畫」；在防衛韌性上，積極發展可信賴的AI大型語言模型，強化屬於台灣本土的TAIDE模型，幫助民眾可信任、廣泛幫助使用。

卓榮泰盤點未來施政重點，像是社福預算提高至8310億元、推動百億癌症新藥基金、通過《國家語言研究發展中心設置條例》草案、設置跨部會打詐指揮中心、成立經濟發展委員會、推動五大信賴產業、加強2050淨零轉型、推動140項均衡台灣基礎建設、成立體育部等。

卓榮泰透露，政府要推新時代、新政策、新建設。打造新的開放政府，希望打造平台讓民眾看得到國家在做什麼，公開重大工程、法案、政策、預算執行進度；因應極端氣候變遷，將請政府部會副部長擔任永續長，不增加預算、不增加編制，淨零排碳前必須做到，成立公部門永續長聯盟。

最後則是擴大青年諮詢委員會，卓榮泰說，希望網羅更多青年提出更多具體建言，今天開始希望中央政府同步，希望得到國會和全民支持，走向更文明社會和國家，希望未來政策能具體落實。