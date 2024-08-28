韓國職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢，因為跳魔性「三振舞」爆紅，先前更被力邀來台參加富邦悍將主題日。對比在大巨蛋應援笑容滿面的模樣，她在韓國球場上班途中被拍到時，都是面無表情幫學姐拎著大包小包物品。如今更被目擊她整理休息室後，將垃圾拿出來倒的畫面，讓眾多粉絲心疼不已。

韓國啦啦隊存在嚴重學姐學妹制，加上當地保守文化，導致啦啦隊地位非常低，資歷僅1年多的李珠珢更是如此。她先前被拍到在賽後拿著裝滿垃圾的垃圾桶走出來，過程中表情略微惶恐，面對球迷熱情呼喊，她僅是微微點頭致意，就快速繞過對方面前，倒完垃圾之後，更是拿起垃圾桶就朝休息室方向快步跑去。

李珠珢賽後拿著裝滿垃圾的垃圾桶走出來，過程中表情略微惶恐。（圖／My chuuu uuuhc ym 臉書）

李珠珢倒完垃圾後，拿起垃圾桶朝休息室快步跑去。（圖／My chuuu uuuhc ym 臉書）

此外，李珠珢先前常被拍到在上班路或前往應援舞台路上，提著裝有學姐們東西的大袋子，頭低低走在最後方，遇到熱情球迷呼喊時，她總是快速走過，幾乎不敢回應，有時候還面露驚恐表情。飽受委屈的模樣，讓所有人看得相當心疼。此外，她被吉祥物按住肩膀強行壓頭25次的畫面，也讓人覺得她完全不受到尊重。

李珠珢被拍到前往應援路上，總是提著大袋子，頭低低的走在最後方，疑似飽受委屈。（圖／Jing Jing臉書）

對於前體育主播蔡明里直播時表示：「應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看著覺得跡象蠻明顯」，讓外界相當好奇究竟花落誰家？另一名前體育主播羅國禎先前直播聊到此事時，相當肯定對方一定會來台灣發展，關鍵是韓國啦啦隊在台灣相當夯，加上李珠珢已經有一定知名度，肯定很多球團都想網羅，接著強調：「她的薪水應該很可怕，就是用搶的」。