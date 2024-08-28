中選會日前宣布基隆市長謝國樑罷免案成案，將於10月13日舉行投票，近日基隆政壇藍綠針對罷免持續交火。基隆在地社群媒體27日晚間流傳基隆的智慧型交通號誌，上方跑馬燈竟然出現「能力不夠、罷樑要過」等字，外界質疑市府資安是否又出問題，被入侵改字？基市府交通處清查後，表示確認是網友惡搞的改圖。

基隆市為提升行人安全，除了加強舉發不停讓行人車輛外，於義一路等重要路口部分紅綠燈號誌，除了一般的「小綠人」秒數讀秒外，最近於號誌上方再增加一格智慧型號誌，會有LED跑馬燈，用以宣導市政及提醒行人注意。目前顯示有「路口慢看停」、「秒數不夠，下次再過」、「勿滑手機」、「行人停看聽」等字。

但昨晚基隆社群網路流傳，其中一個號誌竟出現「能力不夠，罷樑要過」字樣的照片，引發網友熱議，還有民眾質疑市府是否「有內鬼」？被罷樑團體滲透，連市府的紅綠燈也宣傳「罷樑」？

但記者實地至有智慧型號誌的路口查看，發現目前紅綠燈號誌顯示的字卡全部都正常，並無出現「能力不夠，罷樑要過」等宣傳罷樑字樣。

對此交通處長王圳宏表示，市府得知後27日晚上就清查，一度以為號誌系統被入侵、字卡被竄改，但比對字體、外觀等特徵後，確定是被「P圖」的，系統防火牆未被入侵。

王圳宏指出，經比對發現，市府系統的阿拉伯數字「9」，下面無一橫，但該照片顯示「59」秒的「9」，下方卻有一橫，顯然非從系統發出的字體；另外，該照片只有改字，上面反光部分一樣；仔細查看，號誌帽簷的反射字體也都一樣。

王圳宏強調，已與廠商確認，系統後台都有加密，要改內容需要密碼及IP，目前一切正常。