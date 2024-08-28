苗栗縣青農聯誼會28日上午在苗栗市舉行青農共識營，全縣17個分會全員到齊。（謝明俊攝）

苗栗縣是農業大縣，縣政府持續多年鼓勵青農返鄉承接農業，從2015年開始透過農會體系成立青農聯誼會，目前已有超過800名青農加入，28日上午青農聯誼會在苗栗市舉行青農共識營，苗栗縣副縣長邱俐俐到場替青農們加油打氣，並以她近期參訪新加坡，發現新加坡發展觀光事業的精緻化，使得新加坡能夠吸引國際遊客到訪，值得青農在發展農業結合旅遊時參考。

苗栗縣青農聯誼會28日上午在苗栗市舉行青農共識營，苗栗縣政府農業處長陳樹義（中）、縣農會總幹事鍾金光到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了幫助返鄉務農青年，透過苗栗縣農會以及17個鄉鎮市農會輔導，於2015年6月25日成立青年農民聯誼會，接續並陸續成立青農聯誼分會，希望能促進青農之間的交流、學習、聯誼，建構優質農產生產環境，將農產品市場資訊極大化，讓青農們生產出品質良好的農產，能夠對外銷售，甚至打開國際市場，發展苗栗縣特色農產品。

苗栗縣青農聯誼會主要是由18歲至45歲且於苗栗縣內務農的青年農民組成，加入組織後因年歲增長而超過45歲者，得以榮譽會員身分續留，青農聯誼會發展至今已有超過800名縣內青農參加，各自在不同的農作領域發展出特色農產品。

苗栗縣青農聯誼會28日上午在苗栗市舉行青農共識營，苗栗縣副縣長邱俐俐到場替青農打氣。（謝明俊攝）

苗栗縣青農聯誼會28日上午在苗栗市舉行青農共識營，苗栗縣副縣長邱俐俐到場替青農打氣。（謝明俊攝）

為了加強青農們間的交流合作，青農聯誼會於28日上午在苗栗市大倫國中風雨球場舉辦「農遊貓貍」共識營。苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗縣議員徐筱菁、苗栗市代表劉岳泓、曾秋桃等到場替青農加油打氣，邱俐俐以近日走訪新加坡的參訪經驗，與青農們交換心得，並與新加坡的農產進口商達成協議，將要進口苗栗縣西湖鄉的文旦到新加坡，成為中秋應景水果，希望苗栗縣青農持續努力種出品質好的農產品，縣府將全力推廣到國際，讓青農的努力獲得回報。