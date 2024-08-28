曾國城、蔡尚樺主持的東森益智綜藝節目《全民星攻略》，近日邀請洪素卿、王桓奇、Joeman、阿拉斯、劉上銘、郭莉芳分享「超前佈署退休富貴生活計劃」。錄影時間正逢農曆7月，當Joeman介紹新節目時，棚內燈光忽然一閃一閃，現場氣氛瞬間詭異，讓見過很多大場面的曾國城都忍不住說：「你們卡得很厲害喔！」

每到農曆七月，電視圈無論是錄影或拍片，多多少少都有些忌諱、習俗等，一般節目錄影開工，通常都會拜拜祈求一切平安順利，遇到民俗月更是絕對少不了祭拜的儀式。《全民星攻略》在錄影彩排時一切順利，直到開機錄影Joeman、阿拉斯宣傳新節目《靈能的挑戰》時，棚內燈光忽然「一閃一閃」。2人起初以為是製作單位刻意製造氛圍，也配合的做效果，原以為差不多結束時，燈光依舊繼續閃，現場氣氛瞬間變得詭異，曾國城則緩和氣氛笑說：「看來你們兩個卡得很厲害喔！」

Joeman（左）、阿拉斯宣傳新節目。（東森綜合提供）

而怪事也不只發生一次，在別場錄影期間，燈光依然頻頻閃爍，連曾國城暫停主持詢問：「這個燈光的問題？」工作人員在場外小聲的說：「過了7月就…」這回覆讓曾國城和現場來賓無奈的笑笑，接著繼續錄影。沒想到這次燈光不再只是閃爍，而是整個棚燈完全熄掉，只剩現場道具信箱的微弱燈光，全場嚇得安靜一片。為了緩解緊張氣氛，曾國城趕緊做效果的唱生日快樂歌，來賓一頭霧水的跟唱，但根本沒有人生日。停機修復了好一會後，還是沒能找到原因，最後製作單位全體到棚外虔誠祈禱求順利，錄影才恢復正常。

而由Joeman、白瑜及阿拉斯攜手主持的《靈能的挑戰》，每集邀請不同領域的通靈能賽者們一同競賽，有些主攻星座占卜、有些則是八字命理、紫微斗數、易經等，節目設置多方關卡，融合通靈、感情占卜、民間奇談及人性考驗將競賽精彩度和難易度大大提升，最後究竟誰能成為「最強通靈師」絕對令人期待。《靈能的挑戰》將於9月18日在Joeman YT頻道上線、下半年於東森超視33頻道播出。

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