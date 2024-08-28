上櫃紡織廠光明昨（27日）透過重大訊息公告，近一個月進場買進90張台積電股票，交易總金額為8467萬元，達到實收資本額20%，光明也在重訊說明原因，主要目的為理財投資。

光明為老牌紡織廠宜進集團（上市）的子公司，發布重訊指出，自7月18日至8月27日期間，買進90張台積電股票，單位價格為940.78元，交易總金額8467萬482元，取得之具體目的為理財投資，以光明實收資本額4.04億元計算，此次取得台積電普通股股票已達實收資本額20%。

由於紡織業近年陷入景氣循環，宜進集團增加投資股票與房地產市場的力道，其中投資台積電似乎已成為顯學，宜進曾在8月5日公告，已經在5月24日至8月5日之間，與子公司億東聯手敲進350張台積電股票，交易金額達3.21億，資金來源為獲配現金股利3.7億及銀行借款。

除此之外，宜進也積極處分集團閒置土地資產，並投資汐止與南港商辦大樓等土地不動產，獲利豐厚。光明也跟隨母公司的腳步，去年11月出售觀音廠區處分利益達17.37億，反映在今年的現金股利政策上，光明在今年3月宣布配息現金股利20元，8月董事會又決議再配發現金股利16元。