很多人一旦出現胸悶、胸痛症狀時，往往會直覺是心臟出了問題。對此，胃腸肝膽科醫師鄭以勤指出，若胃痛的位置較接近賁門，也容易出現胸悶、胸痛的情況。想分辨疼痛來源，他建議，可觀察活動後疼痛的變化，若疼痛加劇，很可能就是心臟問題；反之，若感到有所緩解，則較可能是胃部問題造成的。

醫師鄭以勤在《良醫健康網》YouTube頻道影片中表示，胃就好比氣球一樣，具有很大的空間，使可以撐得很大。因此，胃痛的部位通常不會只侷限在一個點上。當疼痛位置比較靠近賁門，也就是接近食道的地方，由於此區域離橫膈膜非常近，很多人常誤以為這是胸悶、胸痛，從而擔心是否為心臟疾病所引起。

鄭以勤接著提到，實際上，心臟下降支或是右迴旋支發生缺氧時，也會造成類似胃痛的表現，很容易被忽略而錯過治療黃金期。

談及該如何分辨疼痛到底是來自於心臟還是胃部，鄭以勤分享，他都會告訴病人，若是心肌缺氧造成的心臟疼痛，通常在活動後會變得更嚴重，因為心臟需要氧氣卻得不到；假如是消化道所引起的疼痛，則在活動後會有所緩解，因為消化好了，可能打嗝後就感到舒適。透過此方式，可以簡單幫助鑑別疼痛的來源。