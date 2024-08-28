國產目前在手訂單約870萬立方米，創歷年來新高，年初規劃2024全年出貨目標610~615萬立方米，依目前進度來看，應該可以達標。今年房市火熱，科技業擴廠也在持續當中，法人預期，國產下半年業績表現可望優於上半年。

國產汐止廠因地理位置便利，囊括了南港八成的都更開發案與房建，無論是興建中的「世界明珠」、國產建材實業「南港大型開發案」、南港車站CITYLINK大樓、台北流行音樂中心、潤泰「玉成企業總部大樓」、南港之心等建案都用。

未來國產汐止加基隆廠，三廠設計產能一年可達100萬立方米以上，發揮區域聯防優勢，合力供應內湖、南港、汐止、東區等區域，往南還可與土城、八里廠靈活調度，供應板橋、土城、新莊、新店、中永和、北投等大雙北精華地區，涵蓋內科、北士科、南港東區門戶、台北雙子星西區門戶、板橋江翠重劃區、土城暫緩開發區等大雙北精華區域。

目前國產於全台擁有業界最多的混凝土廠，可針對各個區域都能以3至5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容預計今年底前將有多達20項的混凝土產品陣容，將獲得碳足跡的國際認證。