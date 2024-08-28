桃園市楊梅區一名70歲范姓老翁，日前收到冒充兒子的Line訊息「爸，我需要錢！」詐騙集團誆稱為其兒子，並表示急需45萬元要老翁匯款，老翁愛子心切立即前往郵局欲臨櫃匯款，所幸行員機警，通報警方到場協助，成功守護老翁的積蓄。（警方提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市楊梅區一名70歲范姓老翁，日前收到冒充兒子的LINE訊息「爸，我需要錢！」詐騙集團誆稱為其兒子，並表示急需45萬元要老翁匯款，老翁愛子心切立即前往郵局欲臨櫃匯款，所幸行員機警，通報警方到場協助，成功守護老翁的積蓄。

楊梅分局草湳派出所警員蔡皓傑、郭豪云，接獲郵局通報稱有老翁疑似遭詐騙，經員警趕赴現場了解，原來老翁接獲兒子LINE訊息表示急需用錢，愛子心切的他才到郵局要匯款給兒子，。

員警便詢問是否有再次向兒子確認，老翁表示因兒子於臺北市上班平時以電話聯繫，但兒子最近有換電話碼不管怎麼樣都聯繫不上，所以認為是兒子新的Line，真的急需用錢。但警方覺得有詐於是先將老翁帶返派出所製作相關案件紀錄，同時也利用警政系統查詢老翁兒子身分並與其聯繫，老翁這才發現與其傳訊息的是假兒子要詐騙他的積蓄。

員警聯繫完老翁兒子後，假兒子立即打電話來詢問是否有匯款，員警便從老翁手中接過電話詢問其身分，詐騙集團還持續稱自己為老翁兒子，直到員警說出警察身分後才立刻掛掉電話。

楊梅分局呼籲，詐騙集團常冒充為親朋好友取得信任詐財，來路不明的電話應謹慎看待，不要輕易相信並聽從他人指示操作匯款。另外也呼籲家人之間要保持聯繫，如此詐騙集團才無法輕易得逞，如果民眾遇到類似情況，應立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助。