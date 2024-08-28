民眾黨主席柯文哲陷2024總統競選政治獻金申報不實風波，台中市府市政顧問蔡壁如28日到清水興安宮受訪指出，民眾黨目前風波上，她從醫學角度來做比喻，首要是先「止血」，並非「清創」，呼籲外界給柯文哲一些時間處理。

蔡壁如說，重大車禍首先要先止血，目前尚未到清創階段，不要擴大，目前還在浪頭上，拜託媒體講講好話，她也請媒體給柯文哲一點時間，柯也預告明天舉行記者會說明政治獻金的事，就讓他說明，等他向社會外界報告真相為何。

蔡壁如說，台灣民眾黨成立5年來，歷經許多危機和風波，甚至政壇對手不樂見民眾黨會成長茁壯，還傳出有媒體民調指稱，柯文哲流失支持者，小黨一定有風波，呼籲民眾黨首先要先「止血」再說。

蔡壁如說，她盼民眾黨風波趕快結束，大家仍要往前看，國家有許多政策須在野黨監督，立法院即將在9月要開議，民眾黨做負責任的在野黨，一定會好好準備監督執政黨，請給柯文哲一些時間處理。