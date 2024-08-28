新北市土城地區近年來高速發展，大型車輛大量湧入，交通事故也跟著頻傳，為此土城警分局8月起啟動專案大執法，相較7月，8月大型車違規取締數從68上升至136件、事故數從30下降至11件，未來也將持續列為重點執法項目，維護轄內交通安全。

土城警分局統計，1月至7月發生4起大型車嚴重事故，造成4人傷亡，為降低大型車肇事率，因此8月起執行「取締違規大型車輛」專案大執法勤務，迄今已取締未裝設（使用）行車視野輔助系統6件、超載18件、闖紅燈2件、紅線停車及併排停車110件等共136件大型車違規，取締量較7月提升100％，事故數則從30件下降至11件。

土城分局長陳建龍表示，除加強執法外，土城警分局特別製作交通安全宣導單，透過在地FB社團、LINE群組及前往轄里民活動中心、捷運站等多元管道宣導民眾「遠離大型車」及「避開內輪差和視覺死角」等觀念，並至轄內各建築工地，向業者及所屬駕駛約制及告誡務必遵守交通法規及小心駕駛，以此強化執法效能及落實交通安全宣導，全面防制大型車輛交通事故發生。

土城警分局強調，交通執法工作為警察的重要任務，呼籲民眾尊重其他用路人權益，良好的交通環境與安寧空間要仰賴大家共同維持，警方除持續不定時、不定點加強大型車輛違規取締工作，另針對「酒後駕車、危險駕車、闖紅燈、無照駕駛及違反行人路權」等重大違規也絕不寬貸，希冀用路人遵守交通規則，共同維護及營造友善安全的城市環境。