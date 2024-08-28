新北市社會局2022年推出的「新北居家托育APP」，從今（28）日起正式更名「新北育兒APP」，並將服務對象範圍從原本新北市的保母及送托家長擴大到全國，同時新增育兒新知、發展篩檢及合格保母查詢等資訊，局長李美珍表示，希望透過這個APP，讓父母在育兒時能夠達到安全、安心、安定的「三安」目標。

李美珍表示，新北市推出愛小孩行動計畫，並不斷思考如何能夠更嘉惠所有父母，加上原本的新北居家托育APP的方便性獲得許多使用者肯定，因此才會決定將使用範圍擴及全國的家長，並優化、新增功能。

新北育兒APP更名後，除了保留原本的「一鍵點選輕鬆記錄孩子生活」、「多功能聊天室雙向溝通」、「家長接送自動定位通知」、「每月下載寶貝成長點滴精美聯絡簿」等特色外，更新增了「即時推播育兒新知 貼心提醒疫苗接種篩檢日」、「掌握寶貝成長進度 生長曲線圖隨時看」、「一指查詢合格保母 在宅到府托育好幫手」3項功能。

李美珍說，新北市截至今年7月為止，共有7000名保母，送托的幼兒約9000人，家長可以自行尋找合格的在宅保母和到府保母，而新北育兒APP提供保母和家長間可透過行動化裝置即時雙向互動，輕鬆記錄幼兒的生活作息，藉由孩子的身高、體重、頭圍等資料的輸入，顯現出孩子的發展曲線。

李美珍強調，新北育兒APP當中包含衛生局的發展篩檢指標，讓父母在輸入年齡資料後，即可清楚了解該階段對應的發展情況，而不會錯失發展遲緩3歲以下的早期療育黃金時期。

李美珍補充，原APP下載次數超過1萬5千次，這次擴大使用後，預計1年內下載可再倍數成長。