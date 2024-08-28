共同社28日報導，日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博（自民黨前幹事長）率團於27日晚在北京與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談。二階就中國軍機首次侵犯日本離島領空、中方對日本水產品的進口限制傳達了日方立場。二階將在中國大陸逗留至29日，正在協調與大陸外交部長王毅等人會談。

擔任議聯事務局長的自民黨選舉對策委員長小淵優子、與二階關係密切的該黨總務會長森山裕也一同出訪。在與劉建超的會談中，日方勸說中方盡快釋放被中國有關部門拘留的日本人，並恢復日本人短期赴華免簽措施，希望在此基礎上通過此次訪問，帶動日中間諸多懸而未決的問題取得進展。劉建超也就雙方對話的意義表示贊同，表示對話至關重要。

在與劉建超會談前，議聯成員與清華大學黨委書記邱勇舉行會談。二階強調年輕人等擴大交流的重要性。

另一方面，立憲民主黨議員團也於27日訪問北京。議員團計畫與同時也是議聯成員的該黨幹事長岡田克也會合，與中方要人舉行會談。