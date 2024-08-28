新青安房貸政策上路後，台灣房市出現過熱情形，銀行祭出史上最嚴「限貸令」，央行也籲請國內銀行自主控管不動產貸款總量，前立委郭正亮在《亮哥快評》節目中表示，限貸令碰上20年來最大交屋潮，他示警可能導致台版次貸風暴。

郭正亮表示，新青安政策是賴清德競選總統時的政見之一，貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，該政策原意是減輕年輕人的購屋負擔，但因缺乏配套，原本沒有能力購屋的年輕人都湧入房市，甚至出現投機客使用人頭戶的情況，反醞釀房市風暴。

從央行統計數字來看，去年房屋成交案件約9萬9000件，今年上半年成交件數就逼近7萬5000件，其中新青安房貸占整體新增房貸超過4成。郭正亮示警，房屋成交件數到今年底可能變15萬件，房市過熱導致銀行祭出限貸令，這不只影響一般購屋者的貸款需求，同時即將面臨20年最大交屋潮，2025年預估多達18萬戶房子完工，「房貸這麼嚴格限制，到時怎麼賣？」

郭正亮直言，新青安政策不只加劇台灣居住不正義，還進而擾亂台灣金融系統的穩定，許多年輕人或人頭戶，還未具備足夠的償還能力就買房，未來恐面臨無法還款的風險，一旦經濟面臨下行，屆時大量無法償還的貸款，恐將引爆台灣版的次貸風暴。

針對房市現況，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文指出，過去一周以來，房市在銀行限貸令與不動產放款總量管制下哀鴻遍野，來客量、成交量都出現下跌，大致上來說，中古屋、預售屋市場全倒，唯一的活口只剩一線品牌建商。