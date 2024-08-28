近期大陸首款3A級遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，燦坤（2430）表示，8月顯示卡銷售表現相比去年同期達雙位數成長。

大陸首款3A級遊戲大作《黑神話：悟空》全球狂銷逾千萬套，「那隻猴子」一舉成為遊戲界最火爆的新星，此款遊戲大量使用3D環景操作模式及光追技術，以4K畫質呈現精美絕倫的遊戲畫面，對於電腦硬體要求甚高，需配置高階顯示卡才能實現最流暢的遊戲體驗，順勢帶動高階顯示卡需求激增。

燦坤表示，8月顯示卡銷售表現相比去年同期達雙位數成長，新遊戲上線熱潮引發電腦設備更新、升級的新一波商機，不少玩家為了搶玩這款遊戲去升級電腦硬體，由黑悟空帶起的遊戲旋風有望讓高階筆電及PC相關資通訊商品迎來銷售高峰。

燦坤指出，目前台灣可在Steam、Epic Games Store平台買到，燦坤針對筆記型電腦玩家，依據規格及預算推薦最適配《黑神話：悟空》遊戲的機種。

若想要完整體驗流暢戰鬥與遊戲絕美大場面，玩家筆電至少需配備NVIDIA RTX40系列以上的顯示卡，建議筆電玩家可直攻搭配4070以上顯卡高階款式，面板上選擇2K以上，螢幕的垂直更新頻率選最高支援240Hz，容量部分則建議記憶體16G以上、硬碟1TB以上，最能滿足於筆電打遊戲的最佳化體驗。