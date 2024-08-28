本土天王吳宗憲與張葳葳育有3女1子，分別是吳姍儒（Sandy）、吳則含（Vivian）、吳奕佳（Olivia）、吳睿軒（鹿希派）。有別於傳統重男輕女，吳宗憲曾表示自己的教育理念是「女兒富養、兒子窮養」。近日，鹿希派上節目證實此事，透露過去在美國念書時，爸爸將付生活費一事交由Sandy處理，有次鹿希派沒拿到房租，差點要被趕出門，只好硬著頭皮跟剛好也在當地的傅娟阿姨借錢。

鹿希派最近上《11點熱炒店》分享自己當年考上音樂名校，跟歐陽娜娜當同學。同屆的台灣學生大概只有5人，原本是很值得驕傲的事，但因為大姊Sandy負責掌控他的生活費，讓他覺得自己很窩囊。吳宗憲當年和他說好一個月會給約2400元美金（約76707元台幣）的生活費，包含房租，結果某個月Sandy只給了他1200元美金（約38358元台幣），忘了房租，讓鹿希派抱怨自己可能會被房東趕走，「他們對留學生是很硬的」。

鹿希派回憶過去跟歐陽娜娜是同學。（圖／翻攝自11點熱吵店 Youtube）

吳宗憲偏心行徑鹿希派怒喊：過分！生下他只是個意外？ 11點熱吵店 20240827

Sandy當時尷尬回因為遇到假日、銀行沒開，要弟弟鹿希派去跟別人借錢。鹿希派接著想到剛好歐陽娜娜在他們學校上課，就跑去跟傅娟借錢。此時主持人沈玉琳笑說：「還好你（鹿希派）沒有跟歐陽娜娜借，不然窩囊死」，讓鹿希派大笑說：「對，她（歐陽娜娜）還叫我哥哥。」

鹿希派承認曾跟傅娟借錢付房租。（圖／翻攝自11點熱吵店 Youtube）

鹿希派也在節目上分享，吳宗憲過去特別寵三姊吳奕佳（Olivia），主因是當年生下Olivia後，吳宗憲的演藝事業就相當順利，讓吳宗憲覺得Olivia是他的福星。Olivia喜歡狗狗，吳宗憲就一口氣買了13隻狗。兩年前全家到百貨公司的餐廳替Olivia慶生，結束後吳宗憲要回去工作，就直接把黑卡的附卡交給Olivia隨便刷，直到今年幾個月前Olivia才還給吳宗憲那張附卡。沈玉琳也背書說：「吳宗憲是台灣演藝圈第一個有黑卡附卡的，他那張卡很厲害」，還舉例如果Olivia要用，隨時叫一台飛機或直升機代步都沒問題。