新北市樹林區鎮前街1家卡拉OK店，3月起營業至今，屢因深夜營業音量過高，影響周邊住戶安寧，遭檢舉妨害安寧80餘次，對此樹林警分局表示，將針對涉嫌違規部分，報請新北公安稽查小組聯合稽查。

樹林分局說明，統計4月至8月，共接獲80餘次檢舉，經員警逐次前往勸導，店家當下均虛以配合後，隨即故態復萌，屢未改善，嚴重影響周邊住戶生活品質及引發民怨。

樹林分局提到，11日凌晨又接獲民眾檢舉報案，該卡拉OK店噪音妨害安寧，旋即通報巡邏人員前往處理，經員警到場勸導，該店家人員竟「相應不理」，亦不願降低音量、改善妨害安寧情況，在場員警見無法以聲音勸阻，遂以警用機車進入該店的外大門，開啟警報器藉以警示，惟店家仍「不予理會」，員警即將警用機車退出外大門，經持續與店家及客人溝通勸阻，直到在場客人陸續結帳離開，店家才結束營業。

樹林分局表示，將針對該卡拉OK店營業登記、消防安全、分區使用、噪音等各項涉嫌違規部分，報請新北市政府公安稽查小組聯合稽查，運用第三方警政執行公權力，還給市民良好居住環境。