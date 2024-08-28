今年上半年國內旅館業平均房價分布圖。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

台灣旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿共3大類型，依台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿的整體客房住用率，皆較去年同期下降，交通部觀光署推測，主要受0403花蓮大地震、旅遊信心不足、國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。此外，觀光署也發現，今年上半年旅宿業平均房價較去年同期下降，並朝分眾市場發展，後續將推出各縣市平價優質名單。

台灣旅宿網統計，今年上半年客房住用率中，旅館業（觀光旅館及旅館）47.3％及民宿22.69％，分別較去年同期旅館業50.2％、民宿26.53％，減少2.9個百分點及減少3.84個百分點，旅宿業整體客房住用率較去年同期下降，觀光署推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

觀光署分析，今年4至6月花蓮縣旅館業客房住用率受0403地震、颱風、旅客信心不足影響，客房住用率約1至2成，相較去年同期4至6成的客房住用率明顯衰退。

為協助花蓮災後復甦，觀光署辦理振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動，並推動「重遊花蓮一來再來」方案，自今年9月1日至11月30日止，國人於9、10、11月前往花蓮自由行，每月均可使用1次優惠折抵，每房每晚最多折抵1000元。

住房價格部分，統計顯示，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2885元，較去年同期2956元，減少71元，下降2.4％；民宿平均房價則為2488元，較去年同期2533元，減少45元，下降1.78％，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署表示，觀察平均房價分布圖，今年上半年旅館業共計3438家，其中約有78％，共2693家低於平均房價，我國旅館市場發展呈分眾化趨勢，包含休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。

觀光署鼓勵民眾於平日出遊，可於台灣旅宿網「優宿專區」查詢超過1000個住宿優惠方案。此外，後續也將進一步與地方政府合作，推出各縣市「平價優質旅宿推薦名單」，將露出於台灣旅宿網、國家風景區管理處及各縣市政府官網，供民眾出遊上網查詢參考。