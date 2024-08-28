苗栗縣長鍾東錦重視偏遠地區學子的就學權益，指示合併或停辦學校後的學生們，可享每個月補助交通費最高1 萬元。（謝明俊攝）

苗栗縣部分偏遠地區國小因少子化影響，面臨零新生入校甚至走入關校停辦命運，苗栗縣長鍾東錦重視偏遠地區學子的就學權益，強調併校非為併校而併校，是為了搶救偏鄉教育，指示合併或停辦學校後的學生們，可享每個月補助交通費，最高每人每月補助1萬元，並且未來只要戶籍仍在，被裁併學校的學區內的孩子也可享用這項補助。

苗栗縣雖名列非6都縣市人口增加的第3高，但部分偏遠地區小學仍面臨零新生入學的困境，以致走向停辦關校的命運，苗栗縣去年8月1日首先停辦了大湖鄉武榮國小，西湖鄉西湖國小瑞湖分校則在今年8月1日起停辦，面臨偏鄉學校學生不足必須停辦、併校的困境，苗栗縣長鍾東錦為考量學習資源的公平性及維護已停辦學校學區學生權益，指示教育處研擬擬交通補助計畫，讓合併或停辦學校後的學生們，可享每個月補助交通費，最高每人每月補助1萬元。

依照教育處擬定計畫，補助對象及補助期限是以停辦學校當學年度該校在籍學生及當學年預定入學新生為對象，直至該生轉學或畢業為止，並以縣府公告合併或停辦學校是日為基準日，已設籍該校學區且設籍無遷徙變動兒童為對象，直至該生轉學或畢業為止。

教育處長葉芯慧說明，設籍該校學區已妊娠婦女，需檢附妊娠相關證明文件，且新生兒設籍該校學區，無設籍遷徙變動者為對象，直至該生轉學或畢業為止。至於補助經費級距，則以合併或停辦學校至指定學校或鄰近學校距離計算補助額度，2公里以內，每月每生補助交通費5，000元。2公里至4公里者，每月每生補助交通費7，500 元。4公里以上，每月每生補助交通費1萬元。