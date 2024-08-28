湖北武漢有看守所發生爆炸事故，炸傷被羈押人員。武漢有一名孫姓婦女向媒體透露，其丈夫關押在武漢江岸區看守所期間，因為有人在在看守所內私自釀酒引發爆炸，導致其先生耳朵受傷聽力受損。據了解，目前，當局已對事件展開調查。

綜合《封面新聞》、香港01等媒體報導，武漢市民孫女士反映，其丈夫柳某去年4月從武漢一間公司辭職時與財務人員發生衝突，之後公司以其洩漏公司祕密為由報警，柳某被當地警方以《侵犯商業祕密罪》刑事拘留，後轉入江岸區看守所。

豈料，今年8月，家屬委託的律師前往看守所會見柳某，溝通期間發現柳某一隻耳朵聽力有問題，影響正常溝通，詢問得知他的耳朵在看守所內遭炸傷。

報導稱，孫姓婦人指出，「3月份，看守所內有人用葡萄乾、酒麴、儲物盒釀酒，期間發生氣體膨脹意外發生爆炸，天花板上都是汙漬。其柳姓丈夫剛好坐在旁邊，耳朵被炸傷。前兩天，律師再次去會見，發現柳某臉上有傷。才知道反映這個事之後，有看管民警打了他。」

孫女士更直言，看守所負責人稱柳某被炸傷發生在3月，當時的監視器畫面已被覆蓋，尚不清楚事件過程；後柳某因回嘴，被看管民警推擠，負責人否認民警毆打柳某一事。

孫女士質疑，「誰在私自釀酒，材料怎麼來的，柳某反映情況後為何被毆打？這些問題都沒有得到回答。聽他們意思，爆炸的事沒有監控，沒查出來。這讓人對看守所裡面的管理情況感到擔憂。」

根據武漢市公安局江岸區分局官方微博27日消息，針對媒體有關「武漢江岸區看守所一監室發生爆炸，受傷在押男子稱有人私自釀酒的報導，市、區公安機關高度重視，迅速組織紀檢、督察、法制等部門成立調查組，邀請檢察機關參加，對反映的情況開展調查。將根據調查結果，依法依規嚴肅處理。

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