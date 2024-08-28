綜合外媒報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）的競爭對手、全球最大AI晶片獨角獸 Cerebras Systems宣布，推出Cerebras Inference，據稱是全世界最快AI解決方案，較輝達目前這一代GPU快20倍，價格更便宜只有GPU的五分之一。

Cerebras的AI推論工具可為大語言模型Llama 3.1 8B，每秒生成1,800個 tokens，比超大規模資料中心的輝達GPU解決方案快20倍。而且Cerebras價格以每百萬tokens收10美分起跳，與輝達GPU解決方案相比如同九牛一毛。

Cerebras執行長費爾德曼（Andrew Feldman）受訪時表示，「我們產品的性能GPU達不到，而且精確度最高，價格最便宜，更透露已經從Nvidia那裡搶到有意義的客戶。」

Cerebras於2015年創立，曾表明挑戰輝達市場龍頭地位，更獲ChatGpt開發商OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）投資。另有消息指出，Cerebras計畫最快10月在美國上市。