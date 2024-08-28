Nebula Energy 首波將建置45 座GoStation電池交換站，並計劃未來實現當地GoStation數量超越加油站數量。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，「尼泊爾在永續能源的生產與應用居於領先地位，且提供各項重要的激勵措施，積極推廣電動機車的普及。此次，Gogoro 與 Nebula Energy 攜手在加德滿都發表 Gogoro電池交換系統與智慧電動機車，並計劃未來電池交換站數量超過當地的加油站。

Nebula Energy董事長Manoj Goyal表示，透過 Gogoro永續交通應用與科技創新，Nebula Energy 將致力於推動尼泊爾實現淨零願景。Nebula Energy董事總經理 Sahayu Goyal 則指出：「電動機車普及需要強大的技術支持，Gogoro 電池交換生態系統與電動機車正是一個卓越的解決方案，為當地消費者提供更多元豐富的移動選擇。」

Nebula Energy 將於今年 9 月在加德滿都開設首間 Gogoro 展示中心，並向當地消費者開放試騎，同步啟動預購活動，預計 10 月份開始正式交車。另外，Nebula Energy 首波計劃建置 45 座 GoStation 電池交換站，確保每 2 至 3 公里就有一站，將設置於加油站、超市、購物中心等經濟與交通熱區，深入當地大眾日常生活圈。