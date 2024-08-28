總統府提供

根據內政部今年8月初的數據顯示，去年調解成立件數近12萬件。副總統蕭美琴今天表示，臺灣是個民主開放自由的社會，難免產生摩擦與衝突。透過調解委員解決紛爭，讓我國司法資源可以做更有效的運用。未來政府會持續推動調解業務，除了調解委員，也會借助社會人士、團體及有關單位的協同與轉介，減少紛爭進入法院審理程序。

蕭美琴今天上午與內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙等人，共同出席「112年調解績優人員表揚大會」。

蕭美琴在致詞時表示，賴清德總統非常重視這項活動，因為社會要能和諧、安定、解決眾人問題，需要許多人一起盡心盡力、共同付出。臺灣是個民主、開放、自由的社會，充滿很多個人特色、意見及立場，因此難免產生摩擦與衝突。

她說，能透過公平的司法程序解決問題，是所有民主法治國家理所當然的過程。但司法資源很有限，程序也常曠日費時，民眾想解決問題需有更即時、快速、公平、且被信任的解決紛爭管道。

蕭美琴指出，目前各鄉鎮市區公所都設有調解委員會，讓民眾可以透過委員會處理民事事件，或是告訴乃論刑事事件的紛爭。因此，一旦需要調解，就要仰賴具有法律、專業知識的調解委員。

或許有人會覺得到調解委員會的案件多半是小事情，譬如說車禍理賠、鄰里間責任歸屬、債務糾紛等，但她認為，如果這些小事沒有好好處理，就會變成政府大事，因此大家都是政府第一線的和平締造者。

根據內政部今年8月初的數據顯示，112年調解成立件數近12萬件。蕭美琴表示，如果這些案件全都進到司法體系，相信對臺灣各地法官、檢察官及司法人員會造成龐大負擔。近12萬件的調解案，代表著調解委員在去年解決了至少20幾萬人所面臨的紛爭，減少了法官、檢察官及司法人員大量工作時間，讓我國司法資源可以做更有效的運用。

她強調，未來政府會持續推動調解業務。除了透過調解委員居中調解，也會借助社會人士、團體及有關單位的協同與轉介，減少紛爭進入法院審理程序。因此「在座所有獲獎人員都是為民眾疏訟解紛的大功臣」。

今天她代表賴清德總統來頒發感謝狀，是特別針對服務超過30年的調解委員。她說，我們知道，許多民眾進到調解委員會，心中常有許多不滿甚至憤怒，有時還會遷怒到調解委員身上，這樣需要公正及民眾高度信任的工作能持續30年，實在不簡單。

獲獎的資深委員等於是將人生大半輩子的時間都投注在調解業務上，蕭美琴表示，這種無私貢獻的精神，真的讓人非常佩服。也期待現場還沒滿30年的調解委員繼續為民服務，為調解業務付出寶貴的專業、知識、智慧、耐心與愛。

她肯定今天出席的社會賢達，不論是資深、績優的調解委員，或是積極參與協同、轉介調解的社會人士，大家的熱忱奉獻，都是讓臺灣社會變得更好的能量。也希望透過對資深前輩的感謝來激勵下一個世代，透過不同世代彼此的學習與切磋，讓為民服務及貢獻社會的精神傳承下去。

很多人說「臺灣最美的風景是人」，蕭美琴強調，當出現更多具有耐心的人用專業解決問題時，社會就會出現很多好的典範，「你們都是臺灣社會最良善的力量，我們一起加油」。