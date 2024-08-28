大坂直美的新球衣背後有大蝴蝶結，也有澎澎裙，相當有個人特色。（美聯社）

日本職業網球前世界球后大坂直美在2024美網用不平凡的方式登場，穿著亮綠色澎澎裙球衣出賽，進場時穿的白色外套背後還有同樣是亮綠色的大蝴蝶結，非常引人注意，她也在首輪6比3、6比2擊敗目前世界排名第10的拉脫維亞選手奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），是個人超過4年來首度擊敗世界前十好手。

曾兩度拿到美網女單冠軍的大坂直美，後來經歷憂鬱症、懷孕生產等，目前世界排名第88，在與奧斯塔彭科這場比賽，似乎找回了威力，全場拚出19記致勝球，其中包括9記愛司球，僅發生5次非受迫性失誤。

賽後大坂直美坦言當自己走進路易阿姆斯壯球場時「試著不要哭出來」，因為想起來當自己無法比賽時的低潮，「我還記得去年當我看著高芙的比賽時，我超想再站上球場，但我卻不知道自己能不能做到。」

「我不知道自己的運動能力、身體素質能否贏下這場比賽，身處在四大賽這樣的比賽氛圍，對我來說意義重大。」大坂直美這麼說。

下一場大坂直美要面對2023年美網女單4強、捷克女將穆丘娃（Karolína Muchová），她分享會告訴自己怎麼準備：「我就是保持專注、持續嘗試打得非常好，整體上就是要有很多樂趣。」

大坂直美這身美網日場賽事球衣的顏色上選擇了白色加亮綠色，亮綠色這個顏色和K-POP男團NCT的珍珠Neo香檳色一樣，背後有綠色大蝴蝶結的外套，以及綠白色澎澎裙在比賽時會脫下，秀出滾花邊的綠色球衣。

美網開打前就有文章介紹大坂直美的美網新球衣，主要走哥德蘿莉塔風，是她和潮牌「Ambush」的韓裔美籍設計師Yoon Ahn一同發想設計，大坂自己也很滿意這套球衣，也有選手找她合照，屆時夜場賽事就會是黑色為主，展現不同的風貌。