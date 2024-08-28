聖州今天以每股58元登錄興櫃，股價以高盤開出，最高來到71.5元，漲幅23%，不過隨後股價一路下滑，盤中股價下探48元，失守58元。

聖州從汽車產業零背景出發，逐步邁入研發設計、設立模具廠自行開模，產品也從原料配方開發、原物料生產到成品製造，目前產品研發設計中心設在台灣，公司亦先後於台灣、大陸、泰國、美國、馬來西亞等地區設立海內外營運據點，以自有品牌「3D」行銷全球，公司亦計畫2024年第4季在日本設立子公司。

為擴充全球市場，聖州投資近14億元資金於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，預計今年年底前啟用，總計有5條生產線，今年底會先有兩條先啟用，導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，初期兩條線啟用後將可創造20億元產值。

楊明舜表示，聖州將重點布局美國市場，目前美國業務已占集團營收40%，預期未來在美國市場將有顯著成長。至於拓展的日本市場，明年將成為繼美國、台灣之後的第三大市場。

聖州今年前7月營收4.35億元，毛利率提高到70.06％，稅後淨利0.83億元，每股盈餘1.38元；累計前7月B2C營收占比已來到38%，楊明舜指出，今年比重目標向上挑戰40%。

楊明舜指出，下半年營運會優於上半年，第4季將是營運高峰。