民眾黨主席柯文哲遭檢舉在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840％疑涉圖利案，台北地檢署今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，前往搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處搜索，據了解，檢廉人員先前按兵不動，趁著剛回國時發動搜索，沈慶京當時人在家中，一度企圖閃避，但檢廉早已掌握他在家中，因此只能乖乖現身，目前正在秘密地點偵訊，預計稍晚才會帶回地檢署複訊。

據了解，沈慶京日前出國，檢廉擔心打草驚蛇，也怕萬一風聲走漏，他恐會滯留國外，因此這段時間按兵不動，直到他返國後，確認他人在家中，才會在今天清晨正式採取搜索行動。除了沈慶京外，還包含台北市議員應曉薇共5、6人到案。廉政署目前將沈帶到隱密地點偵訊，稍晚將陸續移送北檢複訊。

據了解，柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席台北市議員應曉薇的便當會，應女就京華城案向柯陳情，外界質疑應女為京華城案牽線人。

台北地檢署先前以被告身分傳喚前副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出境，檢廉21日曾約談前監委劉玉山、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德等3名都委，釐清柯市府提高京華城容積率的決策、北市都委會討論過程，調查柯市府提高京華城容積率決策是否涉及圖利。檢方迄今已約談14名都委會委員作證。

柯文哲涉及京華城、北士科、北市萬大魚果市場3大圖利案、以及柯政治獻金「假帳案」，北檢除魚果市場案外，其餘3案都已發動相關偵查行動。