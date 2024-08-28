2024新北觀光工廠「造遊一夏 見學派對」將在9月7日於MITSUI OUTLET PARK 林口一樓戶外區中央廣場登場，新北市經發局說，本次活動邀請在地11家觀光工廠，規畫趣味舞台、DIY體驗、闖關抽好禮、布偶相見歡、觀光工廠市集、職涯探索特展區6大特色內容，歡迎民眾踴躍報名。

經發局說明，本次活動包含觀光工廠市集、職涯探索特展區、親子互動趣味舞台、限量80組免費DIY體驗手作好運香隨束口袋、時鐘及橡皮擦、闖關互動抽好禮等，民眾只要完成集點闖關遊戲，就可參加總價值超過10萬元好禮摸彩活動，活動當天消費滿500元再加贈1張抽獎券，還有機會抽到iPad Air、智慧行動微型投影機、王鼎世界時區鐘錶等眾多好康。

經發局表示，傳統產業轉型觀光工廠對於企業深耕品牌文化及永續經營皆有所助益，新北市府2009年起就積極協助產業升級與轉型，深耕企業品牌文化及永續經營，提升產業價值，更媒合跨局處資源，提供多元行銷管道，擴展觀光工廠品牌市場及產品銷售商機。現場DIY體驗自即日起開放報名至9月4日或額滿為止詳細活動資訊請密切關注活動網頁或詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。