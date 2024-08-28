陽明交通大學28日舉辦新生開學典禮，今年典禮以「領航」為主題，展示今年成功發射的2組火箭，以及曾參加COMPUTEX的方程式賽車。（陽明交大提供／王惠慧新竹傳真）

陽明交通大學28日舉辦新生開學典禮，今年典禮以「領航」為主題，展示今年成功發射的2組火箭，以及曾參加COMPUTEX的方程式賽車，鼓勵新生勇敢追夢，學校自主研發的阿凡達（avatar）透過AI技術，生成校長林奇宏的數位分身，並以中、英、日三種語言，歡迎2060名新生。

今年新生開學典禮，以「領航」為主題，在火箭試射成功的振奮氛圍中，校長林奇宏及8位副校長全數穿上太空裝出席，現場也展示今年成功發射的2組火箭，以及曾參加COMPUTEX展出的方程式賽車，激勵新生勇敢追夢，探索未來的無限可能。

典禮上也展示學校在數位轉型方面的最新成就，校長林奇宏的「阿凡達」數位分身，以細緻的臉部動作和真實的聲線，以3種語言向2060名新生表達歡迎，此外，今年也與聯發科的生成式AI服務平台「達哥」（MediaTek DaVinci）合作，讓學生能用AI工具營運社團。

社區健康照護研究所助理教授林承霈以「脆弱與復原力」為題，鼓勵學生在面對挫折時接納不完美的自己，並從谷底反彈；英語教學研究所同學徐翊齡則分享了她在法國大學交換學習的經歷，如何使她獲得勇氣與成長。

來自電機系及護理系的4位同學分享了跨校區共學的豐富經驗，讓新生們對多元學習有了更多的認識，2位學生會分會長蔡政曄與賴羿綸更是揭示了大學3大學分「課業、社團、愛情」的成功祕訣。