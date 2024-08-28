民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，又被爆動用選舉補助款購買要價4300萬元的商辦。時任柯競總副總幹事陳智菡今（28）日強調，商辦購置是考量民眾黨黨務發展，所有規畫都是以此為主，可惜這些用意都被刻意曲解。

檢調發現，柯文哲政治獻金不實申報部分，不只已曝光的尼奧、時樂公司金額共916萬元的3張發票，還有多張發票有申報不實情況，另有柯多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

陳智菡表示，他們在第一次記者會就已告訴大家，被虛報的不只有尼奧跟時樂的3筆916萬，當時就指出，被會計師虛報的部分，總金額高達2100萬，而且是多達9筆左右。經過連日清查，所有被端木正虛報的金額單據都已找到，可以證明至少有2000萬以上的單據被漏報，但相關單據都在，且都用於選舉支出。

陳智菡表示，明天記者會將聚焦政治獻金案，從一開始被虛報、虛報金額跑到哪，會呈現完整單據並對外說明、清楚交代，外界針對支出、公司金流有疑義，可以在記者會中得到答案；而針對購置商辦細節，也會一併解釋。

另外，有媒體報導，柯文哲花費4300萬元購置辦公室，但該處仍有租賃契約到明年4月，等同買房就當起包租公，每月收取租金5萬1000元。但根據租賃契約移轉，柯文哲6月26日就要針對租金及實價登錄進行申報，如今卻查無資料，恐涉及逃漏稅。

陳智菡回應，很多訊息短時間內傳出來，都沒有經過查證。事實上會在立法院附近購置商辦，主要是考量民眾黨以國會為中心，且辦公空間非常有限，依據需求跟相關規畫，才會購置。

陳智菡說，購置後還有很多程序，當然都會依法完成，現在有很多片段或破碎的資訊，要導引成柯文哲做這件事就是違法，本身就已經帶著偏見或有色眼鏡。

陳智菡強調，民眾黨中央黨部的空間非常小，很多黨員、黨公職要進去開會，都無法好好開會，所以購置商辦的規畫，就是為了民眾黨的黨務發展，可惜這些用意都被刻意曲解。

至於行政院長卓榮泰昨稱，選舉補助款沒有人用於購置不動產，用法不當。陳智菡說，政黨補助款3分之1直接捐給政黨，是各黨一致做法，至於剩下的3分之2如何處理，看是要回捐再用於黨務、或是直接用於黨務，各黨都有不同做法，柯文哲並非納為私用，所做的規畫都是以黨務發展為主。