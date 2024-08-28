行政院決定明年對軍公教加薪3％，盼民間企業跟進。行政院長卓榮泰今天上午在就職滿一百天記者會表示，營造業已響應加薪11％，現在企業界對此議題的掌聲愈來愈大，9月4日即將召開最低工資審議委員會，相信委員會思考經濟果實讓勞工分享。

另他透露，行政院將儘速成立跨部會投資平台，納入國家需要戰略性產業、未來性產業，引進外資及國際資金來台加大投資力道。

卓榮泰在記者會中提及，針對軍公教加薪，政府希望起帶頭作用，讓民間企業能跟進，很高興已在媒體看見營造廠加薪11％，雖然這是特例，但希望產業可以在軍公教加薪3％的基礎上，大家繼續加油。

卓榮泰分享，每次跟企業講話都會提到加薪這一段，一開始企業回應比較少一點，但現在企業的掌聲越來越多，顯示大家也在思考要為員工加薪。

至於最低工資議題，卓榮泰則說，最低工資每年都會有討論的時間，但這留給委員們討論空間，相信委員們會思考經濟成長果實讓全體勞工共享，減少產業最小衝擊，同時就整體經濟成長率，消費者物價來衡量，給勞工生活穩定，因此在開會前不必有太多的定論。

此外，針對均衡台灣，卓榮泰表示，將從140項地方的基礎建設，再來是區域計畫，包括南部「沙崙智慧綠能科學城」延伸到「半導體S廊帶」，希望產生共伴效應；中部作為智慧工具基地，將推動智慧機具、數位化；北部本來就是工商匯集的地方，很多產業已有初步基礎，盼藉此帶動其他區域，用產業帶動產業，甚至以大帶小，形成超越現在的園區。

至於東部，他說，最重要的還是交通建設，還是會積極地讓東部有一條安全的鐵道及公路，也要同步推動高鐵延伸宜蘭、屏東兩案，儘速就路廊做定案，把預算編列出來，將來就能夠執行。卓榮泰說，如此一來，每個區域都會有各自的目標，而且全國環島性交通系統也能建立起來，這也是均衡台灣所必須要做的。

針對媒體問追未來將聚焦發展哪些重要產業，卓榮泰指出，行政院將儘速成立跨部會投資平台，納入國家需要戰略性產業、未來性產業，希望引進外資及國內資金加強其投資計畫，這也是鏈結國際合作的重要項目。

至於經發會顧問會議下月3日即將召開，日前行政院透露，日前顧問會議召集人和共同召集人赴金華官邸密商，顧問團會中獻策，提出「產業生態圈」概念，未來產業園區除日地區均衡發展，也應邁向淨零、智慧化。媒體追問卓榮泰有無其他更好的回饋？卓榮泰感謝顧問們放下手上工作，參加各種大小型式的會議，也提出看法，9月3日會有總結報告，那是比較周全圓滿結果。