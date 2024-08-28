台中市豐原區1名81歲黃姓老婦人，患有失智症和重聽，日前晚間趁家人不注意時獨自外出，走到住家附近的烤肉店，徒手拿起架上的生肉啃咬，嚇壞路人和店家，警方獲報趕往現場了解，最後順利協助迷途老婦與家屬團圓。

豐原警分局今天指出，合作派出所警員張存馥24日晚間9時55分獲報，在豐原區育英路的烤肉店，有迷途老人需要協助。經了解，81歲黃姓老婦與兒子一家人同住，晚間9時許趁家人忙於家務之際獨自外出，步行到烤肉店時，逕自拿起架上的生肉食用，店家看到驚嚇不已，隨即阻止其行為，並安排老婦入座，親自料理熟食以供果腹。

員警到場後，多次確認黃婦身分，所幸黃婦兒子經過烤肉店，發現是自己走失的老母親，老婦兒子表示，母親患有失智症及重聽，可能因當天晚餐吃得較早，才會這時間感到飢餓，獨自外出覓食，之後會多加留意母親動向，也感謝警方協助。

根據豐原分局統計，今年1至7月份共尋獲142名失蹤人口，其中失智長者共計8名。警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應佩戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方查證身分並聯繫家屬，避免危險發生。