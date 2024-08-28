國民黨副主席夏立言將率代表團前往大陸訪問，參加8月29至30日於江西廬山舉行的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉等黨部工作同仁等。本屆活動還有兩岸企業家峰會、工總、商總、工商建研會等知名團體工商界人士與會。

國民黨表示，贛臺會是兩岸行之有年、定期舉辦的重要經貿交流活動，長期以來受到兩岸工商界重視。當前臺海情勢緊張，若有許多民間、商業的交流，將有助於緩和區域情勢的升溫；國民黨身為最大在野黨，此行訪陸關心在陸的臺灣民眾，並對經貿、文化等展開交流，有助兩岸關係發展。

國民黨指出，夏立言一行隨後將參加9月2日至3日於貴州貴陽市舉辦的「第9屆貴州台灣經貿交流合作懇談會（黔台會）」。與此同時，黨秘書長黃健庭也將於9月1日至2日間，前往山東濰坊參加「第28屆魯台經貿洽談會（魯台會）」，並於結束各自行程後分別返台。