2024德國威瑪藝術節首度規劃「台灣焦點」單元，由文化部指導，駐德國代表處文化組支持，包括雲門舞集等五組台灣藝文團隊赴德國演出，其中由歐亞藝術網絡組織、台灣當代文化實驗場（C-LAB）台灣聲響實驗室和陳乂工作室共製之新作《演算法和諧》為台灣單元壓軸的閉幕演出，展現科技和舞蹈共構的魅力。

《演算法和諧》是融合舞蹈、當代電聲音樂、器樂演出及雷射光互動裝置的跨域藝術新創作品，也是本屆藝術節備受矚目的沉浸式多媒體展演節目。由旅德編舞家孫尚綺、概念藝術家陳乂、動力藝術家王仲堃及C-LAB台灣聲響實驗室共同創作，王俊琪擔任製作人。音樂創作和聲場設計由當代作曲家陳家輝和聲響藝術家吳秉聖合作，現場器樂演奏則由「三個人」樂團擔任。

財團法人台灣生活美學基金會董事長彭俊亨表示，陳乂很早就投入科技藝術，這幾年他也嘗試和舞蹈、音樂、戲劇等領域跨域合作，在創作中透過科技的技術調和人文的關懷，且跨域共創也是現在藝術創作的重要方向。台灣當代文化實驗場執行長謝翠玉說，跨領域在製作的過程需要很多創意、時間、設備和空間，希望作品到德國展演，讓國際觀眾更認識台灣，發現台灣不僅是科技島，也是文化藝術之島。

此次共製計畫將舞台視為社會互動的抽象模型，揭示無形卻影響深遠的因素如何決定人類的行為，無論是在物理空間或虛擬空間，例如人們透過社交網路表現出的順從和自我主張，皆在演出中得到探索與詮釋。表演構作由孫尚綺及其他舞者線上共同創作，融合了肢體動態和視聽感知，舞台上的四位舞者、三位傳統樂器音樂家將互動演出，並運用電聲、雷射光等元素，邀請觀眾成為演出的一部分。

《演算法和諧》將在9月5日和6日在威瑪德國國家劇院Redoute演出三場，也是近年C-LAB透過跨域共創推向國際舞台的作品之一。