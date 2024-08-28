台北市北投警分局偵查隊剛畢業的鍾姓警員，因好奇女警的出生年月日，今（2024）年1月間透過警政知識聯網查詢個人資料，試圖「多瞭解」女同事，遭分局內部稽核查出而報請檢察官指揮，士林地檢署本月14日指揮政風人員進行搜索，查扣鐘男的手機，檢方複訊後，依違反個人資料保護法諭令限制住居。

21歲鍾姓員警，警專40期畢業，去年分發到北投警分局偵查隊服務，但因剛畢業並沒有屬於自己的帳號密碼，因而向辦公室同事借帳號、密碼藉熟悉系統，今年1月鍾南利用警政知識聯網查詢心儀女警的資料，鍾男發覺不僅可查到女警年齡，還可以查到家庭成員，有如「逛大觀園」，一直往下點選，共查200多筆。

北投警分局透過資安稽核查知，鍾男查詢與案件無關人員的個資，大多都是年輕的女警，鍾男則稱自己好奇、不知道不能查，分局認為鍾男違反「警察機關資通安全實施規定」，記過一次，另外出借帳號的學長處分申誡，時任偵查隊隊長也被連帶處分，全案函送士林地檢署。

北投分局秉持警紀警辦、毋枉毋縱及不掩飾、不庇縱、不護短的態度，發現同仁疑涉違法違紀，徹查到底，絕不寬縱，採斷然處置，以維警譽。

★未經判決確定，應推定為無罪。