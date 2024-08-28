吳姓男子等人計畫以漁筏走私480公斤K他命從恆春入境，遇海巡人員登船檢，將毒品丟包海面，準備等臨檢結束再尋回，不料遇海象惡劣，毒品漂入滿州鄉鹿寮溪，被警方查獲，全案共10嫌共同運輸第三級毒品罪起訴。二審高雄高分院28日宣判，3年6月至10年不等。仍可上訴。

檢警調查，吳姓男子等人與綽號「俊傑」、「小伍」、「小威」、「保羅」等人組成毒品走私集團，吳男轉請劉男、賴男於2021年8月間與潘男謀議運毒事宜。潘男另指派陳男代表，謀議運毒相關細節，後因吳男遭另案緝獲後入監執行，改由「小伍」、「保羅」與「俊傑」輾轉與潘男聯繫運毒事宜。

同年9月21日由另名吳、蔡負責海上接運毒品工作，再由潘等5人在岸邊待命負責陸上搬運及交付毒品事宜。由吳駕駛漁筏搭載蔡，於同日12時45分由後壁湖漁港出海至距離海岸35海浬處，向不明貨船接運計總毛重480公斤第三級毒品K他命得手後返航。

同日22時45分至23時20分許，在鵝鑾鼻外海2海浬處遇海巡隊登船執行檢查，吳及蔡兩人遂將漁筏的毒品包裹綁上浮筒，丟棄在海上，打算等海巡隊登檢後再尋回，詎料因當時天侯不佳，無法順利尋獲。警方於同年10月7日12時許，在滿州鄉鹿寮溪海邊查獲遭丟棄370.5 公斤毒品，檢警展開偵辦，破獲該起毒品走私案。

屏東地院審理後，認定潘男等人涉嫌運毒，依運輸第三級毒品罪，將涉案人判1年10月至4年4月徒刑，其中吳姓男子因居中協調，被認為參與程度最深，判刑12年，量刑最重。

全案上訴後，高雄高分院28日宣判，合議庭認為，該毒品雖被丟包，但如果成功上岸，恐荼毒台灣人，涉案9人全數從重改判3年6月至5年10月徒刑，至於量刑最重的吳男，因走私期間入監，未參與後續的討論與聯繫工作，改判10年。可上訴。

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