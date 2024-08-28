「樂天女孩」菲菲今（28）日出席浪凡集團進軍醫美市場活動，她今年年初捲入「私接活動」疑雲，跟陳伊、孟潔等人都捲入官司。她今表示官司結果是不起訴，坦言在官司進行期間，廠商對她有疑慮，最後損失金額約有2、30萬，「我覺得蠻無辜的，但也不能多說什麼，怕會影響到官司」。還好事過境遷，工作也穩定下來，讓她鬆了一大口氣。

樂天女孩私接工作案主謀為樂天球團前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱（史丹利），此案在今年1月被球團踢爆，孟潔、菲菲、Nina和陳伊都被列為被告。事隔超過半年，菲菲今表示官司後來獲不起訴，總算還她們清白，「沒有特別跟大家說，過蠻久的，不想要再想起當時的新聞」。

菲菲當時因為官司，原定的5、6個工作都被取消。

菲菲說，當時因為官司，原定的5、6個工作都被取消，損失6位數以上，「可以理解廠商會有他們擔心的部分，希望這樣的事情不要再發生」。她無奈說：「我們就是接到公司通知就去工作，完成我們該做的事情，其他不會去過問，我們也無法多說，怕會影響到案情偵辦。」如今她跟樂天的合約照常，再加上直播及業配，月收入可到6位數，會繼續努力。