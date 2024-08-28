國軍26日在屏東枋山地區實施「天馬操演」，實彈射擊舊型2A拖式飛彈，但白天打17枚僅命中10枚。軍方今（28）日表示，國軍訓練不怕有缺失，會發現問題、解決問題，讓部隊更有戰力；預計下周召開檢討會，針對人員訓練、裝備檢整、射擊方式、天候等，進行全面檢視，以作為明年規畫依據。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將今於例行記者會上表示，天馬操演原本就是拖式飛彈發射程序及準則訓練，實彈射擊「先求熟練再求精準」，除驗證部隊訓練成效，亦同時檢視武器裝備效能。

劉慎謨說，這次射擊操演有些沒有命中、有些彈藥失效，國防部預計下周召開檢討會，針對人員訓練、裝備檢整、射擊方式等，進行全面檢視，並研提具體策進作為，以當作明年射訓規畫的重要依據。

劉慎謨強調，國軍訓練不怕有缺失，會發現問題、解決問題，讓部隊更有戰力。

陸軍司令部參謀長陳建義中將也說，檢討會並非討論懲處，而是檢討是人員訓練、彈藥、天候等影響。他說，這次天馬操演生手超過半數，是希望透過有經驗的熟手帶領，傳承經驗，不會都找熟手參與實彈射擊。

陳建義指出，雖這批彈藥都經過檢查，但實際射擊時，無論是近距離落海、或是沒有命中，都還在比對側錄畫面，下周會在檢討會提出報告。他強調，作戰場景下究竟能命中多少發，也與彈藥籌獲、採購有所關聯，這些都是訓練預期取得的參數，以檢討策進作為。