總統賴清德就任滿100天，網路聲量大數據分析顯示，賴清德的聲量最高峰就在520當天與前總統蔡英文交接，其次則是6月24日宣布簽署國會改革法案並聲請釋憲，但當時網路好感度有明顯下跌。另外，賴清德與政府團隊在奧運期間跟風發文，「短線操作」獲得不少聲量，好感度也不低，但仍須用心宣傳民眾關心的議題和政策。

台灣議題研究中心TPOC QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年5月20日賴清德就職以來，近100天當中的網路輿情聲量走勢。賴清德在剛上任時聲量相對高漲，5月份平均每日聲量高達2.5萬則左右，但隨後聲量下滑態勢明顯，6月份平均每日聲量降為1.1萬多則，7月份剩下1萬初頭左右，8月份跌破萬則，平均每日聲量只有9千多則，總體聲量一路下滑「存在感」日漸低落。

據網路聲量趨勢圖來看，賴的聲量高峰在520當天，與副總統蕭美琴一起就職正副總統，蔡英文也發出揮手道別的照片，英粉、賴粉留言，單日聲量突破7.9萬則；其次則是在6月24日，賴清德宣布簽署《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，並向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，單日聲量超過3.8萬則；7月19日憲法法庭裁定國會職權修法暫時停止適用，讓賴清德聲量超過1.6萬則；而賴清德在8月5日「麟洋配」在奧運羽球男雙奪金時，開玩笑說「全國應放假一天」，也獲得超過1.4萬則聲量。

而在網路輿情聲量好感度部分，賴清德、蕭美琴與賴政府內閣團隊在大多數時間其好感度介於0.6至0.8之間，唯一一個低點卻是出現在賴清德宣布對國會職權修法聲請釋憲當周，僅有0.42。不過在巴黎奧運期間，賴清德、蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部林佳龍等人都發觀戰文、祝賀文，自7月29日開始，連續3周好感度在0.8以上，靠跟風奧運「短線操作」博得網民好感。

另外，賴清德將「打詐、掃黑、肅貪」列為政府重要工作之一，但網路輿情數據分析結果觀察，在賴清德政府的總體網路聲量中，這3個議題的佔比僅7％，其他93%都無關，顯然打詐、治安等話題沒有引起討論。

報告指出，朝小野大國會亂局，加上黨內暗潮洶湧，賴清德多數時間都並非政壇焦點，使得在網路上的存在感相當低，必須要用心在民眾真正關切的議題多加宣傳，學網紅蹭熱度、在小圈圈自嗨並非長久之計。