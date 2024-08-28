陳立武2022年9月加入英特爾董事會，為要提振這家美國晶片大廠以恢復過去全球晶片業領導地位，董事會2023年10月進而擴大陳立武的職責，授權他監管製造事業。

儘管陳立武官方聲明強調離職是個人決定，並且支持英特爾和公司政策，但匿名消息人士稱，陳立武任職期間對於該公司龐大的人力、代工製造的策略、風險迴避與官僚文化感到愈來愈挫折。

身為半導體業資深人士的陳立武受到投資者敬重，在他離開英特爾之後，英特爾重振業績的策略前景更添不確定性。