陳立武2022年9月加入英特爾董事會，為要提振這家美國晶片大廠以恢復過去全球晶片業領導地位，董事會2023年10月進而擴大陳立武的職責，授權他監管製造事業。
儘管陳立武官方聲明強調離職是個人決定，並且支持英特爾和公司政策，但匿名消息人士稱，陳立武任職期間對於該公司龐大的人力、代工製造的策略、風險迴避與官僚文化感到愈來愈挫折。
身為半導體業資深人士的陳立武受到投資者敬重，在他離開英特爾之後，英特爾重振業績的策略前景更添不確定性。
英特爾董事陳立武（Lip-Bu Tan）日前突然宣布退出董事會，令外界感到意外。路透引述消息人士說法指出，陳立武閃辭原因在於和執行長基辛格（Pat Gelsinger）與其他董事在組織過於臃腫、規避風險的文化和人工智慧（AI）戰略落後等議題意見分歧。
陳立武2022年9月加入英特爾董事會，為要提振這家美國晶片大廠以恢復過去全球晶片業領導地位，董事會2023年10月進而擴大陳立武的職責，授權他監管製造事業。
儘管陳立武官方聲明強調離職是個人決定，並且支持英特爾和公司政策，但匿名消息人士稱，陳立武任職期間對於該公司龐大的人力、代工製造的策略、風險迴避與官僚文化感到愈來愈挫折。
身為半導體業資深人士的陳立武受到投資者敬重，在他離開英特爾之後，英特爾重振業績的策略前景更添不確定性。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。