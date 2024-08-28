嘉義縣中埔鄉民眾林志銘，為紀念父親、也幫助鄉內清寒學子，以父親林鳳章先生之名創辦「林鳳章紀念獎學金」，連續10年資助中埔鄉內大專生青年學子，今（28日）上午由創辦人林志銘親自頒發共20萬元獎助學金給20位大學生，並以自身經歷鼓勵在場學子，把握任何可以學習的機會、善用資源，為未來儲備能量。

「林鳳章紀念獎學金」連續10年資助中埔鄉內大專生青年學子，今年受表揚學子父母也來了。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

「林鳳章紀念獎學金」頒發活動今年邁入第10年，頒發儀式在中埔鄉公所舉行，今年共20位大學生受惠，獲表揚學生還偕同家長一起受表揚，場面十分溫馨，其中就讀台大醫學系的劉同學雖家境清寒仍然努力不懈，期許自己能成為一位優秀醫師，幫助更多人，羅氏三兄弟連續幾年申請，因成績優異而獲得獎學金，目前羅家大哥正備考律師，並以林志銘為標竿，期許未來也能成為社會棟樑、回饋鄉里。

創辦人林志銘親自頒發共20萬元獎助學金給20位大學生，並以自身經歷鼓勵在場學子，把握任何可以學習的機會，為未來儲備能量。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔鄉鄉長李碧雲頒發感謝狀給創辦人林志銘。（中埔鄉公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

林志銘強調，紀念獎學金是對學生們努力不懈的肯定，也是鼓勵他們繼續前進，這個獎項不僅是一份獎勵，更是一種責任，獎學金邁入第10年，曾經資助過的學生有些已就業，取之社會用之社會，這是一個善的循環，重申助學圓夢是創辦「林鳳章紀念獎學金」的宗旨，每次頒獎均能感受滿滿的溫暖，覺得非常值得。

中埔鄉鄉長李碧雲表示，對林志銘能以實際行動來表達對家鄉的照顧與支持，令人感到十分敬佩，鼓勵學生們在面臨逆境之際，仍要努力不懈，期望透過表揚活動，激勵這些家庭困苦卻力學不倦的學子，不要被生活的困境打敗，勇敢追夢，夢想將在不遠處。