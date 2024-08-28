賴清德總統上任昨天滿百日，為強化對外溝通與交流管道，總統府發言人李問今天表示，總統府強化「數位外交」和「公眾外交」，從今年6月開始首度推出「一週回顧」的系列英文短片，突顯執政團隊對國際政策溝通的重視，並透過重新啟動總統府發言人X帳號等方式，與各國網友互動溝通，讓國際社會更了解賴清德總統、副總統蕭美琴與總統府動態。

賴清德上任後，外界關注總統府對外的作為。李問分享總統府在「數位外交」和「公眾外交」的努力指出，今年6月開始，總統府開始拍攝一週回顧英文短片（Weekly Recap）。這是總統府史上第一次推出外語版系列網路影片，突顯執政團隊對國際政策溝通的重視。

每週英語在週末或禮拜一發佈，回顧賴總統一週以來的重要談話及活動，建立連貫性的政策敘事。他說，這段時間，主要聚焦在賴總統和國際友人的互動、以及強調台灣在鞏固國際友誼、提升國防安全與經濟韌性的努力；內容包括總統參與國際會議等重要談話、參加八二三炮戰紀念追悼典禮、總統府三大委員會內容等，許多重要的行程。

同時，李問指出，短影片也不時透過畫面，呈現賴總統行程中活潑輕鬆的一面，像是總統府舉辦奧運選手的派對及遊行、或總統祝福青年學子的帆船環島活動等。

經過一開始對格式與內容的嘗試，目前英語回顧短片已經拍攝了十幾支，其中讓李問印象特別深刻的，包括為了介紹「漢光演習」穿上全套迷彩服、還有在奧運選手遊行登上行動中的媒體車，都是非常特別的經驗。

另外他說，總統府也重新啟動總統府發言人X帳號，內容以英語貼文為主，與各國網友互動溝通，讓國際社會更了解賴總統、蕭副總統與總統府動態。

總統府發言人X帳號，原本從2022年以後就停止更新，自從今年6月重啟，固定發佈總統動態、每週英語短影音、感謝國際挺台言論、發佈英文新聞稿等，成為總統府與外國網友的互動平台。貼文內容，更獲得國際友人轉推分享，包括外國國會議員、智庫學者、國際組織等。

李問強調，「公眾外交」的精神在於與外國的社會大眾互動，以外國一般民眾為溝通對象，使外交工作不再侷限於政府官員，讓世界更了解台灣的政策理念；「數位外交」則是不限官方或民間，透過科技工具全方位拓展外交互動。

在網路時代，各國都加強運用社群工具拍攝短影片，包括美國國務院、歐盟、北約組織等，都頻繁拍攝社群短影音。他說，520就職以來，賴清德總統、副總統蕭美琴，透過X平台持續與國際領袖政要互動，總統府以社群平台與國際友人交流，同時與外交部及各國駐外館處的社群帳號串聯：點、線、面互相加乘，為台灣的外交工作發揮「線上團體戰」效果！