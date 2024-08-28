台南市政府農業局加強推動生態保育及友善農作，推動「溼地標章」5年，但多數農民嫌農藥檢測麻煩，僅3人申請通過。農業局28日在官田綠寶田農場舉辦記者會，強調今年新增6人申請溼地標章，現正審查中，籲請民眾選購有綠保標章、溼地標章雙認證的優質米與菱角，力挺用心的農民，共同守護水雉。
農業局森林及自然保育科科長朱健明表示，官田及下營區為稻米及菱角二期輪作的主要種植區，也是主要的水雉保護區，為防範水雉誤食浸泡過農藥的作物而受害，市府積極推廣友善農耕方式，輔導農民於春播期間不使用有毒稻穀播種，以確保水雉冬季覓食的安全，此外，藉由鼓勵農民加入溼地標章策略，讓農民與消費者的健康多一層保障。
朱健明指出，溼地標章主要授權對象為官田或下營區已加入友善耕作，並經「友善環境耕作推廣團體」輔導審查通過之農民（獲得綠保標章），以及已取得有機驗證農田所產出的產品。凡申請加入溼地標章的農民，農業局將協助提供相關活動擺攤販售據點，增加農民收益。
朱健明表示，目前共有林丙火、陳泰安及李鎮賓3名農友獲得溼地標章，面積約3.56公頃，今年又有6人申請，面積約2.44公頃，現正辦理審查中。
官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，今年8月初，捷克鳥會秘書長到官田來看水雉，發現當地農民配合申請溼地標章，讓水雉能夠安心成長，並提供不含農藥殘留的優質稻米與菱角，當場表示相當感動，這是官民合作共同守護自然環境的珍貴結果，他下次還會專程到台南官田來看水雉。
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