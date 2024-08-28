農業局森林及自然保育科科長朱健明籲請民眾多支持溼地標章認證商品。（寶智華攝）

通過溼地標章的林丙火，在記者會現場準備菱角拿鐵和來賓共享。（寶智華攝）

通過綠保標章、溼地標章雙重認證的優質米。（寶智華攝）

台南市政府農業局加強推動生態保育及友善農作，推動「溼地標章」5年，但多數農民嫌農藥檢測麻煩，僅3人申請通過。農業局28日在官田綠寶田農場舉辦記者會，強調今年新增6人申請溼地標章，現正審查中，籲請民眾選購有綠保標章、溼地標章雙認證的優質米與菱角，力挺用心的農民，共同守護水雉。

農業局森林及自然保育科科長朱健明表示，官田及下營區為稻米及菱角二期輪作的主要種植區，也是主要的水雉保護區，為防範水雉誤食浸泡過農藥的作物而受害，市府積極推廣友善農耕方式，輔導農民於春播期間不使用有毒稻穀播種，以確保水雉冬季覓食的安全，此外，藉由鼓勵農民加入溼地標章策略，讓農民與消費者的健康多一層保障。

朱健明指出，溼地標章主要授權對象為官田或下營區已加入友善耕作，並經「友善環境耕作推廣團體」輔導審查通過之農民（獲得綠保標章），以及已取得有機驗證農田所產出的產品。凡申請加入溼地標章的農民，農業局將協助提供相關活動擺攤販售據點，增加農民收益。

朱健明表示，目前共有林丙火、陳泰安及李鎮賓3名農友獲得溼地標章，面積約3.56公頃，今年又有6人申請，面積約2.44公頃，現正辦理審查中。

官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，今年8月初，捷克鳥會秘書長到官田來看水雉，發現當地農民配合申請溼地標章，讓水雉能夠安心成長，並提供不含農藥殘留的優質稻米與菱角，當場表示相當感動，這是官民合作共同守護自然環境的珍貴結果，他下次還會專程到台南官田來看水雉。