中菲船隻在有爭議的南沙群島仙賓礁附近發生碰撞，雙方互相指責。

仙賓礁（Sabina Shoal）位於南海油氣資源豐富的南沙群島，而它在中菲之間持續的海事爭議中，又成了爭議新焦點。

BBC新聞網27日報導，中、菲都對南海的多個島嶼和海域提出聲索權。多年來，隨著船隻碰撞、扭打和武裝威脅指控與日俱增，雙方的爭端也不斷升級。上周當北京和馬尼拉的船隻在仙賓礁附近發生碰撞時，更是火上加油，雙方都指責對方故意碰撞。而中方口中的仙賓礁，就是菲律賓所謂的艾斯柯達礁（Escoda Shoal），位於菲律賓西海岸約 75 海里處，而距離中國則為 630 海里。

幾艘中國和菲律賓船8月19日在有爭議的南沙群島仙賓礁附近發生碰撞。由於南沙群島蘊藏豐富的石油和天然氣資源，多年來中菲一直都聲稱擁有主權。中方海警說，菲律賓船隻「故意碰撞」他們，而菲律賓則說，中方船隻進行了「挑釁」。

接著上周日又發生了第二輪碰撞，雙方再次互相指責。而包括英國、日本、澳洲和南韓等其他國家，甚至還有歐盟，都批評了中國的行為。

中菲船隻在有爭議的南沙群島仙賓礁附近發生碰撞，雙方互相指責。

馬尼拉周一說，40艘中國船隻阻止兩艘菲律賓船隻執行「人道任務」，以致無法為幾個月前部署到仙賓礁的菲國海警船「特蕾莎·馬格布阿納」號（Teresa Magbuana）進行補給。菲律賓懷疑，中國正試圖在仙賓礁填海造陸，指稱水下有被碾碎的珊瑚堆，並由海警拍下畫面，稱北京正用這些材料擴大島礁面積。而中國官媒則說，這些指控「毫無根據」。

北京指責菲律賓小動作不斷，在南沙群島仙賓礁附近海域玩把戲。

菲律賓當局4月派「特蕾莎·馬格布阿納」號前往仙賓礁，而這是他們打算在當地長期駐留計畫的一部分。馬尼拉認為，這對他們在南沙群島探勘石油和天然氣至關重要。另一方面，北京則視「特蕾莎·馬格布阿納」號現身當地為菲律賓意圖占領仙賓礁的證據。

新華社最近在一篇評論中提及，1999 年菲律賓在仁愛礁，也就是馬尼拉口中的第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal）擱淺了一艘破舊的二戰軍艦。由於有少數菲國士兵駐紮，需要定期補給。多年來，它一直是中菲不斷摩擦的源頭，而中方經常設法阻止菲律賓向艦上進行補給。評論中說，25 年過去了，它還在那裡。菲律賓顯然想要在仙賓礁故技重施，但中國絕不會再上當。